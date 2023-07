Salta la partita con la Spal, ci sono Ravenna e Perugia

Purtroppo niente test amichevole con la Spal, l’appuntamento più atteso per tanti tifosi: l’Ancona ha dovuto rivedere il proprio programma di amichevoli, ma la ciliegina sembra esserci comunque. "L’Ancona comunica che, per sopraggiunti impedimenti di carattere organizzativo, l’allenamento congiunto con la Spal, che avrebbe dovuto avere luogo domenica 6 agosto allo stadio Spivach di Cingoli, non si potrà disputare. Tuttavia, nel medesimo giorno, ma alle 17.30 i dorici di Marco Donadel effettueranno un test contro il Ravenna di Massimo Gadda" scrive il club. Gli incontri saranno tutti a Cingoli, tranne quello fissato per sabato 12 agosto che vedrà l’Ancona – è ufficioso – giocare in trasferta a Perugia. Il nuovo programma di test prevede, dunque, per oggi pomeriggio alle 18 la partitella contro la Primavera, quindi mercoledì 2 agosto alle 18 l’Osimana, sabato 5 agosto alle 17.30 i Portuali, domenica 6 agosto alle 17.30 l Ravenna e mercoledì 9 agosto il Corticella. Sabato 12, infine, da ufficializzare il test Perugia-Ancona. Intanto tra un allenamento e l’altro i biancorossi hanno avuto modo di testare la crioterapia naturale alle cascatelle di Cingoli (nella foto), acqua gelida a volontà per ritemprare la muscolatura dopo gli intensi allenamenti allo Spivach.