Salta la partita di sabato a Perugia

È saltata l’amichevole in programma sabato 12 agosto a Perugia. Il test, che peraltro non è mai stato ufficializzato dalle due società, è stato cancellato, sembrerebbe per problemi organizzativi dello stesso Perugia legati all’utilizzo del Curi, e al momento l’Ancona non ha fissato altri test di allenamento congiunto per l’ultimo giorno di ritiro, quello che dovrebbe vedere i biancorossi rientrare ad Ancona. Non è escluso che in questi giorni la società colga l’occasione per fissare un altro test, sembrerebbero al vaglio altre opportunità, ma lo slittamento del campionato al 3 settembre lascia spazio per diverse altre possibilità di confronto, come il test che si dovrà recuperare contro i Portuali dopo Ferragosto. Al momento, dunque, quella di oggi contro il Corticella sarà l’ultimo allenamento congiunto fino al nuovo programma di amichevoli che sarà diffuso nei prossimi giorni dalla società.