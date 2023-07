Saltarelli e Todeschini, il pilota senigalliese si sposa dopo l'incidente di Imola

Il motociclista senigalliese Simone Saltarelli per un giorno ha tolto casco e tuta e ha indossato l’abito scuro: si è sposato con rito civile con la sua storica compagna Chiara Todeschini. I due convivevano da tempo e la moglie è stata molto vicina al pilota dopo il grave incidente dell’anno scorso a Imola, dal quale si è ripreso alla grande. La coppia ha approfittato della pausa del campionato tricolore per unirsi in matrimonio: il 18 luglio però Saltarelli, 37 anni, torna in pista a Misano per una spettacolare gara notturna sul circuito dedicato a Simoncelli.