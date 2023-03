Salvezza, il Marina ci crede

Il Marina ci crede, la salvezza non è più un miraggio. Domenica scorsa, nel pantano de "Le Fornaci", i biancoazzurri di mister Giorgini hanno fatto un altro piccolo passo in avanti verso i playout. In una stagione dalle mille delusioni, i rivieraschi sembrano aver trovato quel pizzico di continuità che mancava: l’ingrediente fondamentale per dare inizio alla risalita. Ad oggi, vista la classifica, mantenere la categoria sarebbe un’impresa, ma il Giorgini bis sta dando i suoi frutti e tutto l’ambiente ha ritrovato l’entusiasmo dei giorni migliori.

"Contro l’Urbino, in un campo molto pesante, abbiamo disputato un’ottima partita, è difficile chiedere di più a questi ragazzi – afferma Igor Giorgini - . Anche stavolta non abbiamo subito gol, non posso che essere soddisfatto di questa crescita e degli ultimi risultati.

La squadra ha trovato un ottimo equilibrio in fase difensiva ed il merito è anche dei centrocampisti e degli attaccanti, sempre pronti a sacrificarsi in fase di copertura". Con il ritorno dello "Zar" Igor Giorgini, il Marina ha cambiato marcia: 4 risultati utili consecutivi e porta inviolata in altrettante uscite. Un piccolo, ma confortante segnale che sembrava un’ utopia sino a mese fa.

Secondo Giorgini non ci sono segreti particolari, solo una gran voglia di cambiare le sorti di una stagione soffertissima. "Non è cambiato nulla sotto l’aspetto tecnico e tattico – conclude l’allenatore del Marina -. Probabilmente è cambiata la consapevolezza del gruppo. La situazione è oggettivamente difficile, la classifica non è certo rassicurante, tuttavia la squadra crede nella rimonta e cerca di perseguire questo obiettivo con tutte le sue forze. Non ci sono segreti particolari rispetto a qualche mese fa, solo una gran voglia di credere in questa risalita".

Nicolò Scocchera