San Biagio e Corinaldo conquistano la vetta

La notizia dell’undicesima giornata in Seconda Categoria è il sorpasso in vetta al girone D dove sale il San Biagio, che scavalca il Loreto battuto in trasferta dal FC Osimo 1-0: la rete di Serafini non fa felice solo la squadra osimana ma pure il San Biagio che si pone davanti a tutti dilagando in trasferta sul Villa Musone (0-3) grazie ai gol di Rosini, Bezzeccheri e Marinelli. Si preannuncia un duello entusiasmante tra le due squadre che fino a questo momento hanno dimostrato di avere qualcosa in più delle altre. In coda si stacca sempre più il Colle 2006.

Cambiamento in testa pure al girone C di Seconda Categoria, anche se soltanto parziale: l’Argignano, che la settimana scorsa era andato al comando da solo, si fa fermare sul pari esterno 0-0 dal Le Torri e viene raggiunto dal lanciato Corinaldo, che espugna invece 0-2 il campo dell’OJ Falconara. Classifica cortissima comunque in alto, con anche Ostra e Olimpia Ostra Vetere, entrambe vittoriose in casa per 1-0, a far sentire il fiato sul collo alle battistrada.

Undicesima Giornata. Girone C. Risultati. Aurora Jesi-Palombina Vecchia 0-1; Le Torri-Argignano 0-0; Leonessa Montoro-Avis Arcevia 1-0; OJ Falconara-Corinaldo 0-2; Olimpia Ostra Vetere-Cupramontana 1-0; Ostra Calcio-Rosora Angeli 1-0; Serrana 1933-Monsano 1-1; Terre del Lacrima-Trecastelli Polisportiva 2-1. Classifica. Argignano, Corinaldo 23; Olimpia Ostra Vetere, Ostra Calcio 21; Avis Arcevia, Terre del Lacrima 20; Palombina Vecchia 16; Serrana 1933, Le Torri, Monsano 15; Cupramontana, Trecastelli Polisportiva 11; Leonessa Montoro 9; OJ Falconara 8; Aurora Jesi 6; Rosora Angeli 4. Prossimo turno. Argignano-Terre del Lacrima; Avis Arcevia-Le Torri; Corinaldo-Aurora Jesi; Cupramontana-Serrana 1933; Monsano-Ostra Calcio; Palombina Vecchia-Olimpia Ostra Vetere; Rosora Angeli-Leonessa Montoro; Trecastelli Polisportiva-OJ Falconara.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-SA Castelfidardo 0-2; Ankon Dorica-Osimo Stazione Five 2-1; Atletico Ancona-Nuova Sirolese 1-1; Candia Baraccola-Piano San Lazzaro 3-1; Colle 2006-GLS Dorica 1-3; Europa Calcio-Giovane Offagna 1-1; FC Osimo-Loreto 1-0; Villa Musone-San Biagio 0-3. Classifica. San Biagio 27; Loreto 26; FC Osimo 23; GLS Dorica 22; Nuova Sirolese 20; Agugliano Polverigi 18; Ankon Dorica 17; SA Castelfidardo 16; Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 15; Villa Musone 13; Europa Calcio 10; Osimo Stazione Five, Atletico Ancona 8; Giovane Offagna 6 (-1); Colle 2006 1. Prossimo turno. Giovane Offagna-Ankon Dorica; GLS Dorica-Europa Calcio; Loreto-Candia Baraccola; Nuova Sirolese-Colle 2006; Osimo Stazione Five-Agugliano Polverigi; Piano San Lazzaro-Atletico Ancona; SA Castelfidardo-Villa Musone; San Biagio-FC Osimo.

Andrea Pongetti