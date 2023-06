Santarelli sale di grado

Sarà Marco Santarelli a guidare il Pietralacroce nel prossimo campionato di Prima Categoria. Un volto conosciuto nella società anconetana visto che anche Santarelli "ha fatto parte dello staff che ha conseguito la straordinaria promozione nello spareggio del 13 maggio e vanta un’importante carriera da calciatore con svariate stagioni disputate nei campionati di Eccellenza e Promozione" si legge nel comunicato della dirigenza dorica.

Che continua così: "La scelta della società è stata effettuata considerando il profilo tecnico e umano del neo allenatore e volendo dare continuità al progetto tecnico-tattico intrapreso". Santarelli al posto di Francesco Saracini che ha salutato dopo tre stagioni e alla fine di un’annata esaltante, chiusa da neanche un mese con la vittoria nello spareggio di Camerano del 13 maggio che ha regalato una promozione storica al Pietralacroce in Prima Categoria.

Anche meritata dopo un torneo sempre di alta classifica. Una promozione che arriva proprio nel cinquantesimo della fondazione della società anconetana alla quale non manca calore e tifo. Ma anche uomini di esperienza in società come il direttore sportivo Simone Palladini e Maurizio Marincioni, classe 1958, che smessi i panni di allenatore nella stagione 2019-2020 nel Villa Musone in Prima Categoria ha iniziato l’anno scorso una nuova avventura nel ruolo di direttore generale del Pietralacroce. Debutto migliore non poteva esserci.

"Un esordio alla grandissima, di più non potevo sperare e augurarmi - racconta Marincioni -. Una stagione esaltante, frutto di un gruppo consolidato da varie stagioni e guidato da un bravo allenatore che avremmo voluto tenere, preparato, ma è un ragazzo anche molto ambizioso che vorrà ora confrontarsi come allenatore nel calcio giovanile".

A proposito dei giovani il Pietralacroce può contare anche su una formazione Juniores che ha disputato con buoni risultati il campionato provinciale. Pietralacroce sinonimo di una bella famiglia e una polisportiva che racchiude varie discipline tra le quali calcio, calcio a 5, basket, ginnastica artistica.

A settembre dovrebbe essere organizzata anche una festa per i 50 anni, ma prima bisognerà pensare ad allestire la rosa per la prima storica stagione in Prima Categoria. "Cercheremo di mantenere l’ossatura della recente stagione e di inserire soprattutto i giovani per una formazione che dovrà essere dinamica e che sappia soffrire e stare bene in campo con il nuovo mister Santarelli, vice allenatore la scorsa stagione, che vorrà proseguire il discorso tattico dell’anno passato. Dovrà essere una squadra che gioca a pallone e che voglia divertire e crescere".

Michele Carletti