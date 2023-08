"Sarà tutto molto più difficile. Io darò il 110%"

Adesso dopo la sbornia per l’oro mondiale all’aperto di Gianmarco Tamberi nel salto in alto bisogna tornare sobri, perché questa sera c’è un altro appuntamento storico a Budapest per la nostra atletica. Simone Barontini andrà a caccia della finale iridata assoluta negli 800 metri. Come martedì nel primo turno sarà il dorico l’ultimo a scattare, nella terza e ultima batteria della semifinale. Con lo start previsto intorno alle 21:08. Ieri sui social Barontini si è complimentato innanzitutto con il suo capitano e amico Tamberi. "Sei campione del mondo amico. Ah già, io sono in semifinale! Ci vediamo domani (oggi, ndr) alle 21.08 per sognare ancora" scrive Baro accompagnando il tutto con un cuore azzurro. Poi riflette sulla semifinale. "Sarà una gara che dovrà essere interpretata come la batteria, cioè cerceando di essere protagonisti - confida l’atleta delle Fiamme Azzurre, 24 anni -. Chiaramente sarà molto più difficile, ma ci metterò come al solito il mio 110%". Un pensiero alla serata di martedì. "Ieri (martedì, ndr) è stato tutto pazzesco. La mia gara mi è piaciuta tantissimo. Poi terminata non vedevo l’ora di fare defaticamento per andare a fare da capo ultras lì nella zona fans di Gimbo. E’ stato bellissimo". Prima Barontini si è posizionato in tribuna, ma poi non ha resistito ed è corso in curva. "All’inizio ho visto un po’ di gara in tribuna con la mia famiglia, poi però mi sono spostato di là, abbiamo fatto un po’ di casino, ma ci stava tutto. Poi non sono andato alla festa alla notte, perché dovevo recuperare un po’ di energie, ma oggi (ieri, ndr) abbiamo il giorno di recupero, ci riposiamo e speriamo di fare cose in grande domani (oggi, ndr)".

C’è curiosità su dove potrà arrivare Barontini che ha messo alle spalle il primo turno superandolo agevolmente. Chiudendo al secondo posto la propria batteria, all’esordio in azzurro in un mondiale assoluto. Rilassandosi pure alla fine, scambiando il cinque a pochi metri dall’arrivo con il canadese Marco Arop che lo precede in 1:45.05 e gli porge la mano quasi sul traguardo. Baro finisce secondo, con 1:45.21 dichiarando alla fine di essere "molto lucido. Ci tenevo tantissimo a fare bene". E così ha fatto. Con due italiani in semifinale: Baro e Tecuceanu. Fuori invece Francesco Pernici. "Peccato, mi dispiace che non sia passato. Ho visto dal monitor che ha fatto una bellissima gara, con coraggio, purtroppo gli è mancato un po’ il finale, ma questo ragazzo ha dimostrato di avere coraggio da vendere e sono sicuro che darà del filo da torcere a tutti, me compreso, in futuro".