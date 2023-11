"Sarà una partita molto difficile, ma noi vogliamo i tre punti"

Steven Nador, centrocampista di notevole stazza – 193 cm – è un vero cittadino del mondo, visto che è nato in Germania nel 2002 da genitori togolesi, poi è cresciuto in Francia e infine è approdato in Italia. Ha giocato due anni nelle giovanili del Losc Lille e poi nel gennaio 2021 è giunto al Chievo, quindi alla Spal. Che l’anno scorso lo ha mandato in prestito a farsi le ossa al Montevarchi, e quest’anno all’Ancona. Tra l’altro Nador è stato da poco convocato con la nazionale del Togo con cui giocherà due partite di qualificazione mondiale il 16 e il 21 novembre, Sudan-Togo e Togo-Senegal, saltando dunque la sfida contro la Recanatese, una doppia esperienza internazionale che potrà contribuire alla sua crescita e alla sua esperienza.

A proposito d’esperienza, Nador, com’è finora la sua ad Ancona?

"La crescita sta procedendo bene, l’anno scorso ho cominciato ad allontanarmi andando a Montevarchi, quest’anno con l’Ancona, proviamo a crescere ancora di più. Mi trovo bene, Ancona è una piazza importante, ci sono tanti tifosi, e mi trovo bene anche con i compagni, siamo una squadra fatta di bravi ragazzi".

Cosa è cambiato con l’arrivo di Colavitto nella sua posizione in campo e nelle sue mansioni?

"Con Donadel giocavo soprattutto da mediano, con Colavitto da mezzala, però posso fare tutti e due i ruoli, gioco dove mi mette il mister".

E giocare a fianco a Gatto le permette di crescere?

"Sicuramente, Gatto è più esperto, mi dà consigli".

E a livello emotivo come è stato il cambio di panchina?

"Ho avuto buone sensazioni, con Colavitto mi trovo bene".

Che ne pensa di questa convocazione con la nazionale del Togo?

"E’ sempre bello giocare con la maglia del proprio Paese, anche se sono nato in Germania. Ho esordito a Parigi lo scorso anno, sarà una bella esperienza".

Quali sono le sue aspettative per questo campionato?

"Preferisco pensare all’immediato, quindi intanto restiamo concentrati sulla partita di domenica sera, contro il Perugia. Dobbiamo crescere, fare punti, salire in classifica poi vedremo".

Secondo lei le partite in programma a novembre potranno servire per capire meglio qual è la reale forza della squadra?

"Come detto, in questo momento penso solo alla partita contro il Perugia, vogliamo questi tre punti".

Lei è in prestito dalla Spal, che non sta brillando in questo avvio di campionato. Cosa ne pensa?

"E’ partita male, ma in rosa ci sono tanti giocatori di qualità ed è una società importante. Non mi preoccupo per loro, faranno di più nelle prossime partite".

Adesso un avversario come il Perugia: servirà la migliore Ancona.

"Partita difficile, troveremo una buona squadra, proveremo in ogni modo a portare a casa i tre punti".

g. p.