Sarti pronto a tornare in porta,. Mori in difesa fa rifiatare Sheffer

Stavolta mister Clementi ha l’imbarazzo della scelta e i ballottaggi non mancano. Se il ritorno di Sarti in porta sembra scontato, in difesa Mori potrebbe far rifiatare Sheffer. In tre invece si contendono un posto a centrocampo: Bartolini, Mancini e Capezzani. Quest’ultimo sta ritrovando la forma dei giorni migliori e sembra in vantaggio. Infine il classe 2005 sarà schierato in attacco, Clementi dovrà scegliere tra Serfilippi e Balleello. Probabile formazione Vigor (4-3-3): Sarti, Mori, Marini, Magi Galluzzi, Bucari, Baldini, Gambini, Capezzani, Kerjota, Pesaresi, Serfilippi; All. Clementi.