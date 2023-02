Sassoferrato-Genga a valanga sul Colle 2006

Tutto facile per il Sasssoferrato Genga nel recupero della prima giornata di ritorno (Prima Categoriagirone B) della sfida rinviata per neve il 21 gennaio. La formazione di Franceschelli mercoledì ha rifilato sei reti al Colle 2006. Partita che si mette subito bene per i padroni di casa. Non passa neanche un quarto d’ora che i locali sono già in doppio vantaggio grazie alle reti d Ricci e Passeri. Quest’ultimo sigla una doppietta, mentre una tripletta è realizzata da Carboni autore di un secondo tempo sopra le righe. Per il Colle 2006 notte fonda. Solo a inizio ripresa la squadra di Moschini riapre la sfida con Renda, ma la speranza di riprendere gli avversari dura poco. L’altra rete per gli ospiti porta la firma di Bianchi. Per il Sassoferrato Genga tre punti che significano secondo posto solitario in classifica, scavalcando la Castelfrettese che martedì non è andata oltre il pareggio sul campo della Sampaolese, a una sola lunghezza dalla vetta occupata dalla Filottranese. Il Colle 2006 resta penultimo, a ben undici punti dalla terz’ultima, il Villa Musone. Dietro solo il Loreto. Classifica. Prima Categoria (girone B): Filottranese 34; Sassoferrato Genga 33; Castelfrettese 32; Borgo Minonna 27; Castelbellino 26; Labor, Staffolo e Chiaravalle 25; Castelleonese 23; Monserra e Sampaolese 22; Montemarcinao 21; Real Cameranese 20; Villa Musone 18; Colle 2006 7; Loreto 3.