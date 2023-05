Sassoferrato Genga è la finalista dei playoff

Un fine settimana con i playoff, playout e la finale per il titolo regionale in Prima Categoria. Playoff. E’ il Sassoferrato Genga la prima finalista playoff del girone B di Prima Categoria. La formazione di Franceschelli supera di misura (1-0) il Borgo Minonna conquistando così l’ultimo atto degli spareggi promozione del raggruppamento tutto anconetano. La rete che decide la sfida viene messa a segno da Ricci dopo appena tre giri di lancette. L’altra sfida playoff del girone B si giocherà invece oggi pomeriggio (ore 16:30). In campo al San Giobbe di Filottrano Filottranese e Chiaravalle, con i padroni di casa che possono contare su due risultati in virtù della miglior classifica alla fine della stagione regolare. Altri risultati: Tavullia-Lunano 1-1, Settempeda-Appignanese 1-2, Sangiorgese-Cuprense 0-1. Oggi: Pergolese-Acqualagna, Filottranese-Chiaravalle.

Playout. E’ il Monserra a festeggiare la salvezza vincendo lo spareggio salvezza contro il Villa Musone (3-1). Svaniscono invece alla fine dei tempi supplementari le speranze del Villa Musone che retrocede in Seconda Categoria. E’ proprio il Monserra a scappare per primo in vantaggio con Brega. Il pareggio dei gialloblu a fine primo tempo con Ventresini. Nei supplementari il rigore di Gambadori porta avanti i locali che poi mettono in sicurezza il risultato con Castignani. Altri risultati: Maior-S.Veneranda 1-2, Mercatellese-Laurentina 3-3, Cingolana-Montecosaro 1-2, Montottone-Castignano 3-1.

Titolo regionale. La Castelfrettese si aggiudica il titolo regionale di Prima Categoria mettendo la ciliegina sulla torta su un cammino esaltante. I biancorossi di Bugari superano anche il Rapagnano (1-0) laureandosi campioni marchigiani.