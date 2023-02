Sassoferrato ko a Chiaravalle

Oggi la Filottranese ha l’opportunità di portarsi a più quattro sulle dirette inseguitrici (Prima Categoriagirone B). La formazione di Malavenda ospita il Monserra. Ieri il Sassoferrato Genga ha mancato infatti il sorpasso in classifica. La squadra di Franceschelli cade a Chiaravalle di misura, 1-0, con i padroni di casa che esultano grazie alla rete di Rocchetti. A valanga la Castelfrettese che ritorna vicecapolista del girone, assieme proprio al Sassoferrato Genga, realizzando quattro gol al Loreto. A segno per i padroni di casa Parasecoli, Tommaso Mazzarini, Baldelli e Beta, mentre per gli ospiti il gol porta la firma di Pigliacampo. Vince anche il Castelbellino, in casa, 1-0, contro il Montemarciano grazie alla rete di Marchi scavalcando il Borgo Minonna che non va oltre il pari sul campo dello Staffolo. In parità terminano anche Castelleonese-Sampaolese e Villa Musone-Labor. Prima Categoria, quarta giornata di ritorno. Girone B. Oggi (ore 15): Filottranese-Monserra. Ieri: Castelbellino-Montemarciano 1-0, Castelfrettese-Loreto 4-1, Castelleonese-Sampaolese 1-1, Chiaravalle-Sassoferrato Genga 1-0, Staffolo-Borgo Minonna 1-1, Villa Musone-Labor 0-0. Prossimo turno (quinta giornata di ritorno): Castelfrettese-Castelbellino, Labor-Castelleonese, Loreto-Filottranese, Monserra-Staffolo, Montemarciano-Chiaravalle, Real Cameranese-VIlla Musone, Sampaolese-Colle 2006, Sassoferrato Genga-Borgo Minonna.

m. c.