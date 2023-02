Scassellati è il più veloce e trionfa

La Fortitudo pattinaggio di Fabriano è ormai una realtà con atleti che stanno dimostrando tutto il loro valore sia in Italia che a livello europeo. Ottimi risultati sono arrivati nella prima giornata del Campionato Italiano indoor a Pescara 2023. Ancora una volta la punta di diamante della società rossoblù Cristian Scassellati, dopo aver vinto il Campionato Europeo si riconferma come l’atleta più veloce nel giro. La gara è stata combattuta, ma Cristian con lo strepitoso tempo di 16’’486 batte i suoi agguerriti avversari e si laurea Campione Italiano in questa specialità. Bene anche Olivia Sprega che, dopo una buona sessione di qualifiche, in finale sfiora il podio e si deve accontentare del quarto posto ad solo un punto dalla terza piazza. Buone le prove di Cecilia Mezzanotte e Sara Abidy che non sono riuscite a entrare nella classifica dei top ten, ma col loro contributo, hanno portano la Fortitudo al tredicesimo posto su 75 società partecipanti.