Scatta la stagione del Palaindoor con tre meeting

Salutate le feste è tempo di scendere in pista per il nuovo anno dell’atletica. Il Palaindoor di Ancona è pronto a lanciare la sua attività in questo primo weekend del 2023 che lo vedrà ospitare ancora una volta tutte le principali rassegne tricolori. Competizioni che terranno compagnia gli appassionati sia oggi pomeriggio che per l’intera giornata di domani. Alla prima c’è subito un nome di richiamo. Domani Mattia Furlani è atteso al debutto stagionale nel salto in lungo. Per il reatino, due volte campione europeo under 18 (lungo e alto) e strepitoso protagonista della scorsa estate nella quale ha superato gli otto metri a soli diciassette anni (8,04), sarà la prima uscita nella categoria juniores, dalle ore 17.30, sulla pedana dove è atterrato un anno fa a un doppio 7,47 che ne aveva fatto intravedere il talento anche in questa specialità. Quando in gara c’è il 17enne delle Fiamme Oro, il record è sempre in pericolo: il primato italiano juniores indoor è il 7,78 di Gabriele Chilà che resiste dal 2016, ma un ottimo riferimento è anche il 7,75 saltato da Marcell Jacobs nel 2013. Intanto sabato andrà in scena il meeting inaugurale con inizio alle ore 15 e l’esordio per alcuni dei migliori marchigiani: la quattrocentista osimana Angelica Ghergo (Esercito), pluricampionessa italiana giovanile, sulla distanza per lei insolita dei 60 ostacoli mentre al maschile debuttano nella categoria allievi Filippo Angelini e Matteo Ghergo, entrambi del Team Atletica Marche e medagliati ai Tricolori cadetti in ottobre. Sulla pedana del peso in gara la junior Sofia Coppari (Atl. Fabriano), più volte sul podio nazionale a livello giovanile, nel ricordo del presidente della società Sandro Petrucci appena scomparso, invece nell’alto Ambra Compagnucci (Atl. Avis Macerata). Nel mezzofondo in azione la pesarese Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata) sui 3000 metri. Domani si ricomincia alle 9 del mattino per il meeting giovanile cadetti (under 16) e ragazzi (under 14). Nel pomeriggio di domenica, dalle ore 14, toccherà quindi a un’altra riunione nazionale che vedrà una larga partecipazione soprattutto nello sprint: iscritti 191 uomini e 137 donne sui 60 metri. Da seguire anche i 400 con la romana Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), primatista italiana della 4x400 indoor, e con la junior fanese Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona), campionessa tricolore degli 800 allieve in sala. Al maschile nei 400 fari puntati su Ndiaga Dieng (Atl. Avis Macerata), bronzo paralimpico dei 1500 metri. Anche quest’anno la diretta video streaming prenderà il via da metà gennaio (14-15), mentre nel primo weekend sarà comunque possibile consultare i risultati delle gare sul sito federale, come di consueto. Sabato 21 gennaio, sempre al Palaindoor, si ricorderà Alessio Giovannini con un Memorial che da quest’anno diventa internazionale. L’evento è nato nella scorsa stagione, organizzato dalla Fidal Marche in ricordo del giornalista prematuramente scomparso quattro anni fa, colonna dell’area comunicazione federale. Quest’anno è previsto un programma pressoché completo delle specialità indoor (60 piani, 60 ostacoli, 400, 800, 3000, asta, alto, lungo, triplo e peso).