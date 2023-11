Scherma, brillano le stelle Nemcova e Greganti

Nel weekend di scherma brillano le stelle emergenti jesine Stepanka Nemcova e Federico Greganti. Sulle pedane di Bratislava per il circuito europeo under 23 da segnalare il lusinghiero sesto posto nel fioretto femminile della fiorettista della Repubblica Ceca Stepanka Nemcova che si allena con il Club Scherma Jesi. Settimo posto per Antonio Roman Gai, del Club Scherma Pesaro, nel fioretto maschile. Asia Volpi e Sara Tonelli, del Club Scherma Fano, si sono classificate rispettivamente in 19esima e 43esima posizione nella spada femminile. Sempre domenica scorsa a Bastia Umbra si è tenuta la prima prova nazionale giovani per le armi convenzionali. Sulle pedane allestite all’Umbria Fiere gli schermidori marchigiani hanno ben figurato, pur non ottenendo risultati da podio. Nella prima giornata di gare, dedicata al Fioretto femminile da segnalare il dodicesimo posto di Camilla Vaccarini del Club Scherma Ancona, quattordicesima Sofia Giordani, quindicesima Maria Elisa Fattori, ventiduesima Claudia Rotella, quarantottesima Ginevra Guerrini, quarantanovesima Lucrezia Monti e ottantesima Zoe Segat del Club Scherma Jesi, quindi ottantunesima Maria Lucia Bonfigli dell’Accademia Scherma Fermo, a seguire Maria Angelica Rossolini del Club Scherma Jesi, poi Annalisa Barbano e Camilla Cardinali, rispettivamente del Club Scherma Pesaro e del Club Scherma Jesi. La kermesse del fioretto maschile ha visto classificarsi al quinto posto Federico Greganti del Club Scherma Jesi, quattordicesimo Luca Ceccolini del Club Scherma Pesaro, a seguire Pietro Raffaeli, Simone Santarelli e Francesco Cercaci del Club Scherma Jesi, Gioele Mancini del Club Scherma Pesaro; Filippo Lapponi del Club Scherma Ancona, Andrea Chiaramonti del Club Scherma Jesi, Lorenzo Sora del Club Scherma Pesaro e Leonardo Gambitta del Club Scherma Ancona.