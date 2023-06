Scherma sempre d’oro Il trionfo di Lucia e Sofia

La scherma marchigiana continua a essere protagonista anche tra i giovani e ancora una volta a portare allori al nostro territorio è il fioretto, l’arma che con Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Stefano Cerioni e da ultimo Tommaso Marini, ha reso grande lo sport della provincia anconetana. Un oro e due bronzi per le fiorettiste marchigiane al Pala San Filippo di Brescia nei campionati nazionali Gold e Silver, conclusisi domenica ed l’ultimo grande evento del calendario nazionale per la stagione schermistica 20222023. Il primo gradino del podio nel fioretto femminile è stato, infatti, appannaggio di Lucia Tortellotti, del C.S. Esercito, che si allena però nel Club Scherma Jesi. La neocampionessa italiana Gold sul podio si è trovata vicina Sofia Giordani, altra jesina, che per una distorsione alla caviglia è stata costretta al ritiro, guadagnandosi comunque il terzo posto. Ottimo terzo piazzamento anche per l’anconetana Giada Pianella. Da segnalare i lusinghieri risultati delle altre marchigiane, con gli schermidori della provincia di Ancona a risultare i migliori: sesta Camilla Vaccarini del Club Scherma Ancona, ottava Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro, tredicesima Claudia Rotella del Club Scherma Jesi, sedicesima Maria Lucia Bonfigli dell’Accademia Scherma Fermo, ventottesima e quarantaquattresima Lucrezia Monti e Maria Angelica Rossolini del Club Scherma Jesi e cinquantaquattresima Sophia Di Paolo del Club Scherma Ancona. Sempre tra i Gold, ma nel fioretto maschile, da sottolineare il nono posto di Matteo Quaglietti, il sedicesimo di Francesco Vannucci e il ventitreesimo di Francesco Cercaci, tutti e tre del Club Scherma Jesi, che ha piazzato anche Pietro Raffaeli al trentottesimo posto. Nessun podio invece nelle gare Silver, dove Jesi è però stata ancora una volta la migliore nel fioretto maschile con Simone Santarelli, Matteo Bertozzi e Samuel Durruthy, rispettivamente nono, diciottesimo e diciannovesimo; tra le fiorettiste Silver invece la migliore è risultata Rebecca Venturini, trentaduesima per il Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia.

Andrea Pongetti