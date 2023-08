Scintille per la Vigor che cala il poker Piegata un’Osimana già in buona forma

vigor

4

osimana

2

VIGOR (4-3-1-2): Alessandroni, Sheffer, Bartolini, Tomba, Pierpaoli, Magi Galluzzi, Kerjota, Baldini, Pesaresi, D’Errico, Serfilippi. All. Clementi

OSIMANA (4-4-2): Santarelli, Micucci, Mosquera, Borgese, Patrizi, Labriola, Triana, Bambozzi, Tittarelli, Di Lorenzo, Bugaro. All. Senigagliesi

ARBITRO: Cardaccia

RETI: 9’pt Pesaresi (V), 10’pt D’Errico (V), 37’pt Triana (O), 45’pt Patrizi (O), 14’st Kerjota (V), 38’st Capezzani (V)

NOTE: Spett. 350 circa

Nella ripresa la Vigor inserisce: Sarti, Marini, Bucari, Balleello, Mancini, Gambini, Vrioni, Pierpaoli L., Capezzani, Casagrande, Sabattini, Mezzanotte

Nella ripresa l’Osimana inserisce: Piergiacomi, Fabiani, Bellucci, Sasso, Rossetti, Bellucci, De Angelis M., De Angelis N., Marchesini

La Vigor si regala un dolce Ferragosto. Poker ad un’ Osimana già in buona forma e gol al debutto di Capezzani, per quello che vale un allenamento congiunto è comunque un ottimo motivo per sorridere.

In appena 10 minuti la Vigor piazza due gol. Il primo con Pesaresi che raccoglie i frutti del lavoro sporco di Serfilippi, bravo a pressare il portiere dopo un rischioso retropassaggio di Borgese, il secondo con D’Errico che appoggia in fondo al sacco un ottimo cross di Baldini.

Dopo la sfuriata iniziale, la Vigor si esibisce in un pregevole possesso palla, l’Osimana invece non disdegna la costruzione dal basso ed al primo vero affondo accorcia le distanze con un bel tiro di Triana dal centro dell’area.

Complice il calo fisico dei locali, i giallorossi completano l’opera con un buon colpo di testa di Patrizi che sceglie il tempo giusto per battere Alessandroni.

Nella ripresa gli allenatori attingono dalle panchine e stravolgono gli schieramenti iniziali. La Vigor ritrova freschezza e verve offensiva, il gol del nuovo vantaggio lo sigla Kerjota al termine di un’articolata azione in area osimana. Tra le note interessanti c’è l’esordio di Capezzani, il colpo dell’estate rossoblu sta recuperando la forma dei giorni migliori. Circa 25 minuti in campo durante i quali l’ex Fano è sembrato a suo agio con gli schemi di Clementi. Non solo, si concede anche la gioia del gol dagli undici metri, una piccola soddisfazione che regala entusiasmo in vista degli appuntamenti ufficiali.

Intanto il club fa sapere che il 28 agosto inizieranno le attività del settore giovanile, tuttavia a causa dei lavori che presto riguarderanno il campo delle Saline le attività subiranno importanti variazioni di sede per circa due mesi, ovvero sino a fine ottobre. In questo periodo le attività verranno dirottate al "Bianchelli", alla Capanna e nei campi della Uisp (Saline SC, dove si potranno utilizzare gli spogliatoi del campo in rifacimento).

Nicolò Scocchera