"Sconfitta prevedibile a Jesi, ma dato il massimo"

Tutto secondo pronostico, Roseto espugna il PalaTriccoli, la General Contractor deve accontentarsi dei complimenti degli addetti ai lavori e del pubblico pagante (oltre 700 i presenti). Che se non fanno classifica aiutano, e nemmeno poco, il morale inteso come aumento di convinzione e autostima.

Coach Ghizzinardi, quante ce ne sono di squadre ‘toste’ come quella abruzzese?

"Di sicuro altre 5 o 6 e una di queste è proprio Chieti che incontriamo domenica".

Prima di aprire il capitolo Chieti chiudiamo quello con Roseto. Impressionante l’atletismo dei giocatori di Gramenzi per non dire di gente come Poletti, Mantzaris o lo stesso Marco Santiangeli, al limite della illegale per la categoria.

"Per i tre nominati non servono altre presentazioni bastano i trascorsi tra Eurolega per il greco e la militanza in serie A per gli altri due, in più, al di là del discorso tecnico, in campo si è visto un divario fisico atletico quasi stridente. Un confronto che mai avremmo potuto sostenere anche se in campo ci fosse stato Giacomo Filippini il nostro unico totem. Basti dire che loro si possono permettere di tenere in campo solo 15 minuti uno come Klyucnyk che a conti fatti ha anche segnato 13 punti".

Contro un avversario che, va detto, non sfigurerebbe, così com’è, al piano superiore, la sua General ha avuto il merito di tenere botta sin quasi alla sirena".

" Alla fine mi sono complimentato con i miei giocatori, a parte Filippini altri tre, Merletto, Santiago Bruno e Ike Ihedioha venivano da mesi di inattività. Aver preso tanti pugni da ko senza andare mai veramente al tappeto e perdere solo ai punti contro uno squadrone come Roseto deve essere per tutti noi motivo di orgoglio e di stimolo per il prosieguo della stagione".

La prima di campionato è andata in archivio. Con qualche sorpresa, un esempio Mestre che vince a Faenza.

"Non direi, Mestre è una delle cinque, sei che dicevo prima, guarda caso ci troveremo di fronte nelle primissime giornate. Ma lo sapevamo già da giugno e quando io, dopo gli spareggi con Matelica, esprimevo la mia gioia perché avremmo partecipato a un campionato più bello e interessante, sapevo a cosa saremmo andati incontro".

Situazione giocatori: d’accordo con il giocatore la società sta valutando la possibilità di cercare nuove sistemazioni.

"Chiariamo un cosa, al momento nel roster ci sono cinque esterni (Merletto, Valentini, Rossi, Marulli Santiago Bruno ndr), Nicola ci ha dato una grande mano l’anno scorso a me non piace, diciamo così, usare i giocatori giovani per i miei comodi: uno come lui merita di giocare e qui al momento avrebbe meno spazi".

Gianni Angelucci