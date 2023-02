Scontro diretto con l’Entella, poi il calendario è in discesa

Si entra nel vivo di quello che sarà un mese cruciale per l’Ancona: febbraio infatti si è rivelato spesso un periodo spartiacque per i campionati di Serie C, in cui cominciano finalmente ad emergere i veri valori delle squadre. Il percorso di quest’anno potrebbe ricalcare fedelmente quello della scorsa stagione per i dorici: esattamente 365 giorni fa infatti, la squadra di Colavitto incappava in una pesante sconfitta casalinga contro il Cesena (0-3), vedendosi irrimediabilmente ridimensionate le ambizioni di arrivare sul podio a fine campionato. Quest’anno però, il cammino è decisamente diverso: i biancorossi, con un gruppo quasi completamente rinnovato, hanno preso consapevolezza dei propri mezzi e questa volta puntano con decisione al terzo posto, nonostante il brusco e per certi versi imprevisto ko di Fermo. L’Ancona dell’anno scorso, in questo periodo, occupava la sesta posizione in classifica e aveva 39 punti, mentre l’attuale score dice quarto posto con 48 punti: logico dunque guardare con fiducia al prosieguo del campionato, a partire dalla prossima sfida contro l’Olbia. L’appuntamento clou è però quello della settimana successiva, quando al Del Conero arriverà l’Entella, terza in classifica con cinque punti di vantaggio sui dorici. Dopo l’ostico impegno con i liguri, l’Ancona troverà sulla propria strada tre avversari tutto sommato abbordabili, quali Lucchese, San Donato Tavarnelle e Imolese, contro i quali sarà obbligatorio incamerare altri preziosi punti. Ecco perché Colavitto dovrà necessariamente dosare uomini e forze per affrontare questo periodo caldo: in questo senso, l’affermazione di Melchiorri e il graduale rientro a pieno regime di Spagnoli rappresentano due importanti pilastri per ridare linfa ad una squadra con un morale comprensibilmente scosso per la sconfitta nel derby, ma che dovrà per forza di cosa riprendere la propria marcia dopo essere incappata nel classico incidente di percorso.

Come detto però, la sfida contro l’Olbia sarà tutt’altro che semplice: i sardi viaggiano infatti sulle ali dell’entusiasmo dopo aver fermato contro ogni pronostico l’Entella, bloccato al Nespoli sull’1-1: insomma, sarà una gara completamente diversa rispetto a quella dello scorso ottobre in Gallura, quando la truppa di Colavitto si sbarazzò facilmente di quella di Occhiuzzi imponendosi con un inoppugnabile 4-2. Olbia in cui milita, tra l’altro, il centrocampista Luca Palesi, che l’Ancona prese in prestito proprio dall’Olbia nella sessione invernale del calciomercato 2022: l’esperienza in biancorosso fu tuttavia piuttosto sfortunata per il classe ‘97 che, già fuori dalle gerarchie di Colavitto, si ruppe il crociato in un allenamento ad aprile, chiudendo anzitempo la stagione. Un problema che lo affligge tuttora, visto che nemmeno domenica sarà della partita per problemi muscolari.

Gianmarco Minossi