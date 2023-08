"Scuola Siena a Jesi: Alessandro Nisi, punto di forza nell'1 contro 1"

Per la serie ‘saranno famosi’ la General Contractor chiude il roster dei dodici per il prossimo campionato di serie B d’Elite con l’innesto degli ultimi tre tasselli: il baby Luca Malatesta promosso dal settore giovanile, l’esperto Jos Vita Sadi, ventiseienne guardia con esperienze nei campionati minori e, notizia dell’ultima ora, il giovanissimo Alessandro Nisi, guardia classe 2006, 188 centimetri, prodotto del vivaio della Sprjtz Camerata Polverigi. Storia interessante quella del promettente virgulto marchigiano, reduce dalla triennale esperienza in terra di Toscana con le giovanili della Virtus Siena, a partire, stagione 2020, dalla Under 15.

"Costantemente monitorato anche dall’ex-coach aurorino Maurizio Lasi, che lo aveva seguito prima del passaggio a Siena – riferisce il comunicato della società – ha giocato nella scorsa stagione con l’Under 17 Eccellenza della Virtus Siena, approdata alle finali nazionali, partecipando anche al campionato di serie D con la casacca della Maginot Siena. Alessandro è una guardia dotata di un ottimo uno contro uno e di spiccate capacità di lettura del gioco, cui il percorso di formazione in una società prestigiosa come la Virtus Siena ha consentito una naturale crescita, che oggi lo fa essere pronto per una produttiva esperienza in un gruppo senior". Oggi il raduno ufficiale della squadra, con in programma visite e test che proseguiranno anche domani: la giornata si concluderà con la tradizionale cena di benvenuto al ristorante Tabano. Da lunedì si torna a sudare in palestra: doppia seduta, atletica al mattino e tecnica il pomeriggio.

g.a.