"Se fallisci le occasioni le paghi a caro prezzo"

Non nasconde l’amaro in bocca il capitano Emanuele Gatto, che si presenta in sala stampa rammaricato sia per il risultato, che per l’ammonizione rimediata, che lo costringerà a saltare la trasferta contro la Torres: "Dal campo la rimessa sembrava nostra: non mi sbilancio, ma ci siamo fatti trovare impreparati, hanno battuto veloce e ci hanno segnato. Il rammarico è aver perso una partita dopo che si è fatta un’ottima prestazione; chiaro che non puoi dominare per novanta minuti, ma se non sfrutti le occasioni che crei dopo la paghi a caro prezzo. Pesano le due clamorose occasioni create ad inizio ripresa e che non sono state sfruttate; una costante che si è spesso vista quest’anno e che continua ad inficiare pesantemente in negativo sul rendimento dell’Ancona: "Cosa manca per concretizzare il nostro gioco? Giochiamo in modo molto offensivo, quando non fai gol nonostante le tante occasioni create, rischi di perderla: se fai gol la partita cambia, ma su questo dobbiamo migliorare". Gatto non perde comunque la fiducia in vista della volata finale, che può valere un’intera stagione". Abbiamo cinque partite, ci sono ancora tanti punti in palio: abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque, quindi non penso che manchi tanto per fare il salto di qualità". Cosa non è andato esattamente questa sera? "Dobbiamo semplicemente approcciare meglio le partite. Negli spogliatoi c’era rammarico, da fastidio uscire con zero punti in partite in cui crei così tanto. Ci è già successo altre volte, ma questa sera fa ancora più male". Infine, un riferimento al rigore non concesso a Simonetti, punito con il cartellino giallo per simulazione: "Il rigore su Simonetti? Non mi sbilancio, non mi piace parlare di arbitri, preferisco concentrarci su di noi. Era una partita che non meritavamo di perdere". Di tutt’altro avviso invece il tecnico del Cesena Domenico Toscano: "Vittoria meritata, abbiamo giocato da squadra".

Gianmarco Minossi