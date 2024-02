Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per il Fabriano. Nell’ultimo quarto recupera lo svantaggio, ma continua a soffrire e i locali ne approfittano. Finale al cardiopalma con la Virtus Imola che batte la Ristopro La Virtus Imola batte il Ristopro Fabriano per 85-82, grazie a una buona prestazione nel terzo quarto. Fabriano recupera nel finale ma non basta.