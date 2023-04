3

JESI

1

CSI CLAI : Telarini (L2), Arcangeli, Cavalli 3, Tasholli n.e., Cammisa 9, Folli n.e., Migliorini 6, Mastrilli (L1), Curti, Ndiaye n.e., Missiroli 14, Moretto 16, Rizzo 16. All. Caliendo.

PIERALISI PAN JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 16, Pirro 8, Pepa, Paolucci 11, Peretti 7, Angeloni 12, Usberti n.e., Cusma, Milletti 11, Marcelloni. All. Sabbatini.

Parziali: 25-22, 25-22, 21-25, 25-16.

Arbitri: Dello Stritto e Bragato.

Seconda sconfitta consecutiva per Jesi che dopo il ko nel derby contro la Clementina perde anche a Imola. Che era una trasferta ostica si sapeva visto che la formazione di Caliendo occupa il terzo posto in classifica, è così si rivela con le jesine che dopo un buon avvio (aggressive e precise in attacco) soffrono il servizio delle padrone di casa con Imola che trova pure maggiore continuità in attacco. Jesi dopo aver piegato la testa pure nel secondo set trova la forza e la determinazione per vincere il terzo parziale, ma poi cede piuttosto nettamente nel finale del quarto set.