Seconda vittoria di fila La Labor recupera

Mercoledì nel girone B di Prima Categoria si sono giocati due recuperi validi per la 12^ giornata. Seconda vittoria consecutiva nel giro di quattro giorni per la Labor che dopo aver violato sabato il campo della Sampaolese. La Labor mercoledì ha superato (2-1), in casa, il Monserra. Per la Labor a segno Vincioni e Strappini, mentre per gli ospiti Gambadori.

Riscatto Sassoferrato Genga (ko sabato a Castelbellino) che registra in panchina l’arrivo di Marco Franceschelli ex Mondolfo, Laurentina e Cupramontana (ai saluti Perini) che vince 0-3 sul campo della Sampaolese (doppietta di Passeri e rete di Piermattei).

Prima categoria (girone B). Classifica: Filottranese 30; Castelfrettese 27; Sassoferrato Genga 26; Castelbellino 23; Castelleonese e Chiaravalle 22; Staffolo 21; Borgo Minonna e Sampaolese 20; Labor e Monserra 18; Real Cameranese 17; Montemarciano 14; Villa Musone 12; Colle 2006 6; Loreto 2.

Prossimo turno (15^ giornata). Domani (ore 14:30): Borgo Minonna-Castelbellino, Labor-Chiaravalle, Monserra-Loreto, Montemarciano-Sampaolese, Real Cameranese-Castelfrettese, Sassoferrato Genga-Castelleonese (ore 15), Staffolo-Colle 2006, Villa Musone-Filottranese.