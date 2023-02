Seconda vittoria di fila per Osimo, Potentino ko

POTENTINO

0

OSIMO

3

Arbitri: Morena e Baldi.

Parziali: 23-25, 15-25, 23-25.

Seconda vittoria consecutiva per Osimo che si aggiudica il derby in trasferta contro Potentino. Ne esce per la squadra di Pascucci una delle migliori prestazioni stagionali con la formazione senza testa che si conferma come la più diretta inseguitrice al duo di testa pugliese Molfetta – Turi. "La più bella La Nef della stagione in uno dei momenti più difficili – commenta coach Pascucci –. Sono circa due mesi che tra infortuni e malanni di stagione non riusciamo a lavorare al completo. Questa vittoria ci dà grande soddisfazione. Siamo stati aggressivi al servizio e ordinati a muro, tanta intensità e spirito di sacrificio in difesa, bravi a tenere duro fin dal primo set senza mai mollare. Volevamo riscattare le partite contro Turi e Molfetta e questa era l’occasione giusta". La formazione de La Nef Osimo: Vignaroli, Cremascoli 4, Di Bonaventura, Terranova 12, Chiarini M., Sparaci, Chiarini G. 12, Angeloni, Bizzarri 4, Di Martino, Stella 13, Silvestroni 12, Paci. All. Pascucci