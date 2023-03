Seggiolini in gradinata, il mistero della scritta

Prosegue il restyling dello stadio Del Conero: l’amministrazione comunale ha in serbo una sorpresa che vuole svelare alla tifoseria anconetana e alla città non più tardi dei primi di maggio. Lo ha confermato l’assessore allo sport, Andrea Guidotti, che specifica: "Provvederemo quanto prima a installare tremila seggiolini nuovi e colorati in gradinata, l’operazione era in programma già da tempo e prosegue quanto già fatto nelle due curve, con le poltroncine vip in tribuna e l’area hospitality. La scritta sulla gradinata? Già decisa, certo, ma non la sveliamo". Insomma, una buona notizia per i frequentatori dello stadio Del Conero che, a distanza di oltre trent’anni dalla sua inaugurazione, sta tornando a risplendere. Tra l’altro, Guidotti chiarisce che l’operazione è in programma da tempo, e questo per rispondere anche a chi possa insinuare che si tratti di una trovata per la campagna elettorale in favore di Ida Simonella. Nuovi seggiolini in gradinata e, forse, settore nuovamente aperto, come in occasione della recente partita dell’under 21 azzurra. Questo dipenderà dalla società, non dall’amministrazione comunale. Al momento, con l’attuale capienza dello stadio, sono circa 600 le sedute disponibili in gradinata ma non utilizzabili per questioni normative: le vecchie sedute, infatti, non sono a norma per il campionato di serie C. Ma quando i nuovi seggiolini saranno installati non sarà solo il look dello stadio a beneficiarne, ma anche la sua capienza perché – in modo non automatico – la società di conseguenza potrà provvedere ad aprire il settore. Solo per seicento spettatori, però, come previsto attualmente dalla capienza dello stadio, anche se le sedute nuove saranno molte di più. Intanto sui social impazza il toto-scritta: Ancona o Gradinata Maurizio Neri?

g.p.