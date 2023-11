Sei atleti dell’Amatori Osimo alla maratona più famosa del mondo. Da Osimo alla Grande Mela. La "Bracaccini» a New York

Sergio e suo figlio Massimiliano Strappato, Mauro Bugari, Elia Manzotti, Anna Rita Stefanini e Mattia Franchini.

Sono i sei gli atleti dell’Atletica Amatori Osimo Bracaccini protagonisti domenica nella 52ª edizione della mitica Maratona di New York, la più famosa maratona al mondo che ha visto al via oltre 54.000 i partecipanti, con l’Italia dietro solo agli Stati Uniti come numero di partecipanti con oltre 2300 runner.

Vince l’etiope Tamirat Tola in 2h.05’06" con tanto di primato della competizione, mentre nel femminile trionfa la giovane keniana Hellen Obiri.

Degli atleti Bracaccini Mattia Franchini partito sin dall’avvio gara nelle posizioni di testa deve diminuire il ritmo gara per l’insorgere di crampi chiudendo al 66° posto in 2h.31’59", quarto degli italiani.

Al 136° posto assoluto c’è Massimiliano Strappato con il tempo di 2h 38’39’’21", una prestazione al di sopra del suo personale di 2h. 25’32".

Suo padre Sergio chiude la sua seconda maratona in 3h.59’18". Per il giovane Elia Manzotti il tempo di percorrenza è di 3h.50’06, mentre Mauro Bugari alla sua quarta Maratona fa segnare 4h.26’54".

Annarita Stefanini che conta oltre 55 Maratone, una 100 km. del Passatore e diverse 50 km. mette in archivio quella di New York con il tempo di 5h.01’40".

