Sei medaglie per Jesi-Chiaravalle

Podio e ben sei medaglie per la Judo Samurai Jesi-Chiaravalle a Tirana. "Domenica – spiegano dalla società jesina - si è svolto a Tirana, in Albania, il torneo internazionale di Judo ‘Albania open’ al quale abbiamo partecipato con ben otto atleti tra cadetti, junior e senior. Oltre al nostro club a rappresentare l’Italia, c’erano altri club provenienti da Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Kosovo e Grecia. Un centinaio di atleti che hanno dato vita a un torneo di buon livello, considerata anche la presenza di un olimpionico Georgiano. I nostri atleti si sono fatti onore e hanno ottenuto buoni risultati nel complesso, ottimi per gli atleti Klajdi Bitri e Dhia Mtiraoui, primi nelle loro categorie di peso, poi un ottimo secondo posto di Bitri Zenel e tre terzi posti con Niccolo’ Mariotti, Andrea Ciccarelli e Giacomo Carosi. Una buona prova – aggiungono dalla società sportiva - in vista delle finali nazionali italiane della Federazione per gli Junior in programma a Roma il prossimo 6 maggio per i nostri tre atleti qualificatosi a livello marchigiano: Klajdi Bitri, Niccolò Mariotti e Dhia Mtiraoui". La Judo Samurai è nata nel 1982 a Jesi. Il maestro fondatore è Claudio Coppari, 6° Dan, il quale ha cresciuto numerose cinture nere e nuovi insegnanti. Questo ha portato la Judo Samurai ad ampliare la sua pratica in altre tre città: Chiaravalle, Staffolo e Senigallia. Le quattro realtà contano oltre 250 Judokas in totale, dall’infanzia all’età adulta.