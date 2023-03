Sei punti in 8 gare Media da retrocessione

Ancona, così non va. Anche a Sassari la squadra ha confermato il suo momento di crisi, ancora una volta recuperata dopo il vantaggio, ancora errori determinanti, quello dal dischetto di Di Massimo, e poi lo sbaglio difensivo in combinazione tra diversi responsabili che ha consentito alla Torres di ottenere il pareggio. L’Ancona a Sassari ha giocato un secondo tempo senza riuscire quasi mai a impensierire la retroguardia sarda: solo una palla buona di Di Massimo per Paolucci che ha calciato alto in area. Così non va, e non è un’opinione, lo dicono i numeri: i 6 punti raccolti nelle ultime 8 partite, precisamente dopo quella vinta contro la Reggiana, sono una media da retrocessione diretta. Anche l’Aquila Montevarchi, ultima in classifica, in media dall’inizio della stagione ha fatto meglio. La classifica delle ultime 8 partite vedrebbe l’Ancona al penultimo posto: solo il Fiorenzuola ha raccolto meno di 6 punti (4), mentre insieme all’Ancona ci sono San Donato, Vis Pesaro e Torres. Ma quello che preoccupa di più è il passo delle squadre che hanno appena sorpassato i dorici o che si trovano appena dietro: la Carrarese, prossima avversaria, è in striscia utile da dieci partite in cui ha raccolto ben 24 punti frutto di sette vittorie e tre pari. Gubbio e Pontedera nelle ultime 8 hanno raccolto 12 punti, dunque il doppio dell’Ancona. L’Ancona è la stessa di due mesi fa, ma nello stesso tempo è la pallida copia di quella ammirata in altre circostanze: fatica a costruire gioco, sbaglia tanto sotto porta, incassa troppi gol, 11 nelle 8 partite incriminate. Ma soprattutto sembra incapace di reagire, di ritrovare se stessa, viaggia a corrente alternata, priva di energie mentali e fisiche. Di questo passo il rischio di buttare via la stagione e raggiungere i playoff per il rotto della cuffia è concreto e tangibile.

Giuseppe Poli