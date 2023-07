Sei volti nuovi per una squadra più frizzante

Si ricomincia: l’Ancona, staff e 27 giocatori, si sono ritrovati ieri mattinadavanti alla sede della società in via Schiavoni per partire poco dopo le 10 con il pullman della squadra per il ritiro di Cingoli, dove nel pomeriggio di ieri hanno sostenuto il primo allenamento. Tutti i giocatori con la polo rossa a strisce bianche e lo staff tecnico guidato dall’allenatore Marco Donadel. Questi tutti i volti dei nuovi giocatori, compresi Perri, Antoniazzi, Bugari, Paglialunga, Useini e Mazzoni c giovani della Primavera aggregati alla prima squadra.