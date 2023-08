"Sembriamo sempre più squadra Bravi i ragazzi a non arrendersi"

E’ un Marco Donadel evidentemente soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi: più del risultato gli preme sottolineare la prestazione e la forma in crescita, al primo test vero in ottica campionato: "Contro una squadra della stessa nostra categoria che scende in campo per giocare ed è più facile trovare trame normali di gioco in cui sei costretto a difendere e ad attaccare, trovi gli spazi in maniera più naturale di quando giochi amichevoli contro squadre chiuse in campi stretti, che comunque sono utili per prendere altre indicazioni. Abbiamo continuato il nostro percorso di crescita, cercando dal primo minuto di fare le cose che proviamo in settimana, non cose improvvisate e questa è la cosa più positiva.

Iniziamo a sembrare una squadra che per gran parte del tempo fa delle cose insieme. Migliorabili, sicuramente, perché abbiamo vinto ma potevamo anche pareggiare, oppure fare più gol. Il risultato in questo momento non conta molto, conta fare queste cose insieme".

Buone le indicazioni giunte da un’Ancona a trazione giovani, con ben otto under in campo dal primo minuto: "Se dite che siamo giovani e che contro il Monterosi non s’è visto mi fa piacere, mi piacciono questi giocatori, li abbiamo scelti, non sono arrivati per caso, non credo alla gioventù o all’età, l’ho vissuto sulla mia pelle, vengo dal settore giovanile, credo solamente alla voglia e al potenziale. Poi uno può avere trent’anni come diciotto, per me i ragazzi in campo devono fare le cose insieme e con coraggio.

La difesa ha fatto un errore dopo pochi minuti e trenta secondi dopo come se nulla fosse è tornata a giocare, queste sono cose positive. Poi il risultato non conta, potevamo perdere 3-2, magari giocando nello stesso modo, il loro portiere ha fatto interventi importanti. L’approccio alla partita, la fatica, lo stare insieme, il parlarsi, queste sono le cose più positive".

L’Ancona, però, nel primo tempo ha faticato di più che nella ripresa, ma per Donadel sono altre le indicazioni che contano: "Abbiamo comandato il gioco senza palla, i giocatori hanno fatto quello che abbiamo provato e hanno avuto identità dall’inizio alla fine, ero tranquillissimo in partita e anche contento di come interpretavano la gara. Quando giochi la palla in undici e vai a pressare alto, può capitare di prendere delle ripartenze, il loro gol è nato da un errore individuale, sono più contento del primo tempo che del secondo".

Comunque un’Ancona decisamente in crescita, a livello di squadra ma anche nelle individualità espresse in campo: "C’è chi fa una partita più positiva chi meno, dipende dai giorni, dal caldo… Di positivo c’è l’atteggiamento, ma ci sono anche tante cose da migliorare. Quello che conta è arrivare a Chiavari con tanti minuti nelle gambe".

