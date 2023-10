Senigagliesi si dimette. Osimana affidata al vice

Tanto tuonò a Osimo che piovve. Mister Stefano Senigagliesi ieri ha rassegnato le dimissioni da allenatore dell’Osimana. Tre righe scarse di comunicato della società giallorossa ieri pomeriggio: "L’Usd Osimana comunica che in data odierna mister Stefano Senigagliesi ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra. La società, preso atto delle stesse, ha affidato la guida tecnica della squadra a mister Sauro Aliberti". Il tecnico locale ha pagato un avvio di stagione deludente in campionato, con 6 punti conquistati in 7 partite di campionato, mentre in Coppa l’Osimana ha conquistato giusto mercoledì l’accesso in in semifinale. Ai tifosi giallorossi però non è bastato e la contestazione scoppiata al Diana una decina di giorni fa nella partita persa contro il Montegranaro e continuata poi nei social e con striscioni in città è continuata domenica a Tolentino dove i senza testa hanno raccolto un punto tra gli sbadigli generali. Adesso bisognerà vedere se si opterà per una soluzione interna (per ora la squadra è stata affidata al vice Aliberti) con a capo il duo di giocatori Labriola-Patrizi, oppure la dirigenza sceglierà la soluzione di un allenatore esterno (vari i nomi che circolano da Mariotti a Nocera, ma anche Lombardi e Mosconi). In casa Jesina invece segna sempre sempre lui: Kevin Trudo, anche se stavolta il suo gol non basta ai biancorossi per conquistare la terza vittoria di fila. Ma è un pareggio comunque importante per i leoncelli, in piena emergenza, quello ottenuto a Montefano. "Sono soddisfatto del pareggio, perché abbiamo fatto un’ottima prova su un campo difficilissimo oltre ad aver segnato un gol a casa del Montefano che non è assolutamente scontato. Adesso dobbiamo fare un’ottima settimana per preparare bene la sfida in casa contro il Castelfidardo", le parole di mister Simone Strappini. A proposito del Castelfidardo. Sembra aver smarrito la via della vittoria. In "casa" (al San Giobbe di Filottrano vista l’indisponibilità ancora del Mancini) i biancoverdi non riescono a centrare i tre punti da metà settembre. Domenica è arrivato un pari contro il Monturano. "Sono contento della prestazione anche se per cercare di ottenere il gol vittoria siamo stati in qualche frangente un po’ confusionari – afferma mister Giuliodori –. Dovevamo essere più ordinati, anche se sotto l’aspetto dell’impegno non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Peccato, perché abbiamo fatto sempre noi la partita e solo su una nostra disattenzione abbiamo subito il gol".

Michele Carletti