Senigallia Calcio, un traguardo storico: la Prima Categoria

Gioia enorme in casa Senigallia Calcio per un traguardo senza precedenti. La formazione senigalliese, in un Bianchelli gremito da un pubblico di categoria superiore (oltre 400 spettatori) sabato scorso battendo 4-2 il Cuccurano ha infatti conquistato per la prima volta nella sua storia la Prima Categoria. Serviva un successo per assicurarsi il primato, sfuggito nella scorsa stagione dopo un grande campionato, ed il successo è arrivato, respingendo l’assalto dell’Usav, che ha chiuso 2 punti sotto. Subito in gol col bomber Serrani, che ha superato le 20 reti personali, l’Aesse, come è più nota a Senigallia, si è riportata in vantaggio ancora col proprio attaccante dopo il pari di Rolon. Show nella ripresa, dove il Senigallia Calcio di mister Francesco Di Gregorio è andata a segno con Bodlli e il subentrato Montini, portandosi sul 4-1 prima della rete di Matteagi che ha ridotto le distanze per il Cuccurano. Grande festa a fine in gara in mezzo al campo, con i tanti ragazzi delle giovanili, un settore particolarmente florido e che negli ultimi anni ha fatto arrivare parecchi giovani non soltanto in prima squadra ma pure nelle categorie superiori, a festeggiare con i più grandi. Soddisfazione per il presidente Paolo Gasparini, il diesse Massimiliano Frulla e tutto lo staff tecnico. Fondata nel 1988, l’Aesse non era mai stata in Prima Categoria, disputando tornei di Terza e Seconda Categoria, dove era tornata, dopo quattro campionati in Terza, nel 2017. Da allora, con una filosofia molto improntata sulle risorse locali, è stato un crescendo continuo: dodicesima nel 2017-18, tredicesima l’anno dopo, l’Aesse era giunta terza nel 2019-20 e poi, dopo lo stop al torneo per il covid nel 2020-21, seconda lo scorso anno. Tre campionati consecutivi sul podio, ed alla fine la meritata Prima Categoria è arrivata. Con inoltre il titolo di bomber del girone B per Serrani, classe 2002. La festa è scoppiata al triplice fischio dell’arbitro alle 18.18 di sabato scorso, ma è stata lunga ed è proseguita in città dove i giocatori hanno festeggiato in piazza del Duca tra fumogeni biancoazzurri e cori di giubilo.

Andrea Pongetti