Senigallia, domenica al PalaPanzini

Una Goldengas dalle rotazioni sempre più corte e che continua a perdere pezzi e partite, non ha alternative al ritorno al successo tra due giorni in casa contro l’Empoli (sesta di ritorno, domenica ore 18 PalaPanzini). Dopo la vittoria di due settimane fa in casa contro il Cervia fanalino di coda, prima e unica nel 2023 per la squadra di Filippetti, domenica scorsa nello scontro diretto contro l’Andrea Costa Imola, Senigallia ha lottato, giocando alla pari fino metà gara ma cedendo dal terzo periodo in avanti: il -14 conclusivo, maturato nell’ultimo minuto, è stato un ulteriore macigno sulla stagione, perché la Goldengas oltre a venire agganciata a quota 16 dalla stessa Andrea Costa, ha perso nei confronti degli imolesi pure il vantaggio dello scontro diretto, dopo il +12 dell’andata.

Senigallia è così scivolata all’undicesimo posto, continuando a perdere pezzi: dopo l’infortunio di Santucci a dicembre, che tiene il realizzatore principe del torneo fuori per almeno un altro paio di mesi, anche il problema fisico del suo sostituto, Giannini (foto), come temuto si è rivelato serio: la risonanza magnetica ha rilevato un edema osseo sul femore e per lui lo stop potrebbe essere di un mese.

Entrambi mancheranno tra due giorni al PalaPanzini contro l’Empoli, avversario oggettivamente non irresistibile e con cui bisogna in ogni caso vincere: i toscani hanno appena 8 punti in classifica, ma sono in un buon momento e dopo aver battuto Piacenza in casa hanno espugnato Ancona due settimane fa, nella loro ultima trasferta. Per conservare un piazzamento tra le prime 12, che vale la qualificazione al turno unico di spareggio per la B1 e migliorare l’attuale undicesimo posto, non si può però sbagliare ancora. All’andata Senigallia vinse a Empoli 69-50: arbitrano Guarino di Campobasso e Cieri di Ravenna.

Andrea Pongetti