Senigallia inizia la A2: Ritorno con pareggio per il Tennistavolo

Ritorno in serie A dopo molti anni con un pareggio per una delle società storiche del pongismo italiano, il Tennistavolo Senigallia. Nello scorso fine settimana la gloriosa società senigalliese, più volte vincitrice di titoli italiani, ha debuttato in serie A2, riassaporando dopo decenni la A grazie alla squadra femminile, neopromossa. Una storia di sport e amicizia. A giocare infatti sono la presidente del club Sabrina Moretti e le compagne Laura Bartolomei, Debora Lazzeri e Laura Lorenzetti. Nei mesi scorsi, conquistata la promozione dalla B dopo una stagione trionfale, proprio Moretti aveva sottolineato con autoironia le strane sensazioni che aveva provato nel battere una squadra composta da giocatrici con meno della metà di anni. Sarà così anche in serie A2, dove, complice la presenza di numerose straniere, il livello è decisamente più alto per un quartetto che affronta il torneo nel più sano dilettantismo. Eppure il debutto è andato bene, con un 3-3 contro il Cagliari grazie a due punti di Bartolomei e a uno della stessa Moretti. La capitana e presidente non nega la sua emozione, sottolineando: "è davvero un sogno tornare in massima serie proprio con Senigallia a fine carriera. Il livello è altissimo, tutte squadre con almeno due straniere. Noi punteremo a salvarci, combatteremo ogni singola partita come fosse l’ultima. Adesso le partite me le godo di più, e quando torno a casa mi confronto sempre con il maestro Enzo Pettinelli". Campionato organizzato a concentramenti, quindi due match alla volta: nel secondo, Jesi ha battuto Senigallia 4-1 lasciando il Gabbiano, questo il nome con cui la società divenne celebre nei magici anni ’70, a 1 punto in classifica. Prossimo concentramento a Senigallia, il 5 novembre: di fronte Carrara e Prato. Classifica: Cagliari, Carrara e Prato 3; Jesi 2; Senigallia 1; Genova 0.

Andrea Pongetti