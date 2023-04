Senigallia, la Goldengas contro Virtus Imola: domenica al PalaPanzini ci sono in palio i playoff

Dopo la sosta pasquale, arrivata a pochi giorni dal ko nel derby di Jesi, che il 5 aprile ha interrotto una serie di cinque vittorie consecutive, la Goldengas Senigallia torna in campo domenica al PalaPanzini per la prima delle quattro partite rimanenti. Probabilmente la più delicata, perché nel palasport senigalliese domenica alle ore 18 scenderà la Virtus Imola, una delle due formazioni imolesi. Partita da vincere a tutti i costi, ancor più alla luce del terribile calendario che Senigallia avrà nelle ultime tre giornate, con gli scontri contro le prime tre della classifica (Rieti, Faenza e Fabriano, solo quest’ultima in casa). La Goldengas, ottava con 26 punti, è chiamata a difendere la posizione, l’ultima che permetterebbe di giocare i play-off col vantaggio del fattore campo: a inseguire i biancorossi Fiorenzuola a 24 e proprio la Virtus Imola, a 22 assieme ai cugini dell’Andrea Costa. Un successo distanzierebbe i virtussini, che finirebbero sotto 0-2 anche negli scontri diretti: all’andata infatti, a dicembre, la Goldengas vinse in trasferta di ben 25 punti. Quella fu l’ultima partita di Matteo Santucci, frenato poi da un serio problema di salute ora completamente risolto: la guardia, che prima dello stop viaggiava a 19 punti di media, è pronta al rientro e questa è una gran bella notizia per tutto l’ambiente ma il giocatore laziale non ci sarà contro Imola. Dopo oltre 4 mesi di stop ha bisogno di ritrovare il feeling di gioco e tra i 12 finirà Giannini.

Andrea Pongetti