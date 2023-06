Senigallia, lo sponsor resta Venti anni di Goldengas

La squadra di basket di Senigallia si chiamerà ancora Goldengas. La società di via Capanna ha infatti ottenuto il rinnovo della sponsorizzazione con l’azienda senigalliese, che sarà ancora una volta main sponsor del club, il prossimo anno iscritto alla serie B Interregionale, la nuova categoria nata dalla scissione della B unica avvenuta al termine del torneo 2022-23: di fatto, la B Interregionale sarà la quarta serie nazionale.

Il legame tra l’azienda leader del settore energetico e la società biancorossa dura ininterrottamente dal 2004, quando Goldengas subentrò ad un altro sponsor storico, Barzetti: di fatto, in 22 stagioni consecutive in cadetteria, Senigallia si è chiamata Goldengas in ben 20 occasioni. "La sponsorizzazione ci permetterà di continuare ad investire per promuovere la pallacanestro nel nostro territorio a livello giovanile e per disputare un torneo competitivo con la prima squadra – sottolinea la nota del club –. L’auspicio è continuare sulla strada tracciata, che ci ha permesso negli ultimi venti anni di diventare una delle società di riferimento del basket regionale".

Che Goldengas si vedrà nel prossimo torneo di B ? Per saperlo con certezza è ancora presto, ma dopo la mancata ammissione alla B Elite, l’obiettivo della presidente Sonia Fileri è creare una squadra in grado comunque di tenere alto il nome di una società che a livello di quarta serie è sempre stata nella parte sinistra della classifica.

"È un periodo di difficoltà per tutti per la riforma dello sport – evidenzia la dirigente – ma resto fiduciosa. Non sostituiremo il general manager Federico Ligi (che nei giorni scorsi aveva lasciato) optando per una soluzione interna con le forze già presenti. Vogliamo costruire un roster credibile, che possa disputare un bel campionato riportando il pubblico al palasport, complici i molti derby che la B Interregionale presenterà. Non credo proprio infatti che sarà un torneo di scarso interesse e competitività".

"Oltre alla prima squadra stiamo progettando il futuro del settore giovanile – continua Fileri – Arriveranno nuove figure che rappresentano l’eccellenza in questo campo". La presidente dovrebbe in primo luogo fare riferimento a Francesco Francioni, già coach della prima squadra di Jesi dove quest’anno era vice di Ghizzinardi, che sarà presumibilmente il nuovo responsabile del settore giovanile biancorosso, il quale al momento vede circa 230 iscritti nelle varie categorie.

Andrea Pongetti