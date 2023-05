Senigallia, Piacenza è un osso duro Gara 1 domenica prossima alle 18

Rese note le date e gli orari della serie di spareggio per accedere alla serie B Elite 2023-24 della Goldengas Senigallia, che, undicesima nella stagione regolare, affronterà il Piacenza, che ha chiuso al sesto posto, sempre nel girone C della cadetteria. Avversario difficile, non solo perché Piacenza ha finito con una migliore posizione e 6 punti in più in classifica e dunque avrà il vantaggio di giocare l’eventuale gara 5 in casa, ma pure perché nei due scontri diretti nella stagione regolare ci sono state due nette vittorie piacentine. Gara 1 si giocherà al PalaFranzanti domenica 14 maggio alle ore 18, con diretta su LnP Pass. Gara 2 ancora a Piacenza, martedì 16, alle ore 20.30. Terza partita a Senigallia, venerdì 19 maggio, di nuovo in serale ma alle 21. In caso di serie ancora aperta, pure la quarta gara a Senigallia, domenica 21, alle ore 18, al PalaPanzini. Sul 2-2, decisiva gara 5 nuovamente al PalaFranzanti di Piacenza mercoledì 24 maggio alle ore 20.30. La Goldengas si giocherà dunque in appena dieci giorni il suo futuro. Servono tre vittorie per accedere alla futura B Elite, altrimenti sarà B Interregionale: in pochi giorni coach Paolo Filippetti dovrà riuscire a ricaricare le batterie ad una squadra tornata, dopo un bel periodo di risultati, di nuovo spenta e reduce da cinque sconfitte consecutive.

Andrea Pongetti