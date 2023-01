Senigallia, sei sconfitte nelle ultime sette sfide

Una Goldengas reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 partite non può sbagliare domenica nella prima giornata di ritorno in B. Al PalaPanzini alle ore 18 scenderà il Piacenza, una rivale diretta per la qualificazione ai play-off per essere ammessi alla B1, la serie superiore delle due in cui l’attuale B unica si dividerà al termine di questa stagione, con il ritorno della suddivisione tra B1 e B2.

Senigallia, decima con 14 punti, insegue gli emiliani di due lunghezze e deve riscattare il brutto ko dell’esordio in campionato: era il 2 ottobre 2022 e al palasport Franzanti di Piacenza la Bakery vinse 81-64, un margine importante, che in ottica di classifica avulsa potrebbe essere decisivo in caso di arrivo a pari punti tra le due squadre al termine del torneo.

Nelle ultime giornate, di fronte alle prime tre in classifica, la Goldengas ha sempre lottato ma alla fine è rimasta solo con i complimenti e nessun punto: è successo anche domenica a Cerreto contro il Fabriano, dove per 35’ c’è stata partita prima del crollo finale fino al -20. Stavolta non si può sbagliare, anche se la squadra di coach Paolo Filippetti sarà di nuovo alle prese con le assenze: non ci sarà Santucci come ormai da qualche settimana (al suo posto Giannini, che comunque si è subito ben inserito) mentre si spera di recuperare al meglio Lemmi, uscito anzitempo a Cerreto in seguito a un problema muscolare.

Di fronte, un Piacenza molto rafforzato: il ritiro dal torneo del Firenze ha determinato il libera tutti tra i giocatori toscani, due dei quali (Venuto e Passoni) si sono accasati a Piacenza e dovrebbero debuttare proprio al PalaPanzini: due giocatori dall’importante curriculum in categoria a complicare le cose ai senigalliesi. Arbitrano Quadrelli di Cassano Magnago (Va) e Fusari di San Martino Siccomario (Pv).

Andrea Pongetti