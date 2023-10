Senigallia vince ancora. E’ in testa alla classifica

Due vittorie su due e vetta della classifica: questa è il ruolino di marcia della neopromossa Audax 1970 Senigallia a due giornate dall’inizio del campionato nazionale. Dopo il debutto vincente in casa, la squadra di Lorenzo Purgatori espugna il campo del Cus Macerata (3-5, doppiette di Piersimoni e Toppi, gol di Violini). "Sono contento di questo inizio, non soltanto per i gol ma anche per le prestazioni- le parole di Gabriele Piersimoni, cinque gol in due partite- Il mio ruolo è di fare da chioccia a un gruppo di ragazzi che si affaccia per la prima volta a un campionato nazionale, quindi non c’è miglior esempio se non quello del campo. Ho trovato un gruppo di ragazzi unito e volenteroso di mettersi in gioco. Inoltre ci divertiamo, e questo credo che sia il vero segreto". Sabato al Pala Panzini di Senigallia arriva il Sangiorgio. Primi tre punti per il Cus Ancona, vincente sul Rieti per 6-2 (tripletta di Gabella, doppietta di Quercetti e gol di Astuti). "Una partita perfetta- soddisfatto il tecnico Francesco Battistini- La squadra non ha sbagliato nulla, soprattutto nel primo tempo che ci ha visto andare al riposo sul parziale di 4-0. Questa vittoria è importante sia per la classifica, che per l’aspetto mentale". Il Cus sabato è atteso sul campo del Recanati. Ancora a digiuno di vittorie il Corinaldo, sconfitto in terra laziale, a Piani Poggio Fidoni, dallo Spes (9-7): "Giochiamo bene, ma non arrivano i punti.- amareggiato il capitano corinaldese Tommaso Campolucci, autore di tre gol- Potevamo gestirla meglio, questo è certo. Loro sono una buona squadra in casa, tanto tifo tanta grinta. Forse qualche errore di meno ci avrebbe fatto vincere". Sabato a Corinaldo c’è il Cus Macerata. Un’altra sconfitta per il Cerreto d’Esi, questa volta per mano del Recanati (3-4). Sabato 28 ottobre i cerretesi sono attesi a Fano. Classifica 2°g.: Audax Senigallia, Grifoni, Recanati 6, Etabeta Fano, Cus Ancona, Sangiorgio, Rieti, Spes 3, Corinaldo, Gadtch 1, Cus Macerata, Cerreto d’Esi 0.

Alice Mazzarini