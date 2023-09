Serata a Osimo in ricordo di Michele Scarponi: ciclismo e sicurezza

"Caro Michele. Una vita alla Scarponi", una serata dedicata a Michele Scarponi. Arriva anche a Osimo la presentazione della seconda parte del libro del compianto campione marchigiano. L’appuntamento per i tanti appassionati di ciclismo osimani e non solo è per stasera alle ore 21 presso il salone Roberto Mosca delle Grotte del Cantinone in via Fonte Magna 12, dove si parlerà del campione filottranese di ciclismo, rimasto sempre nel cuore degli appassionati. Ma si tratteranno anche altri argomenti, come la "sicurezza sulle strade per un ciclismo sempre più praticato e meno rischioso" scrivono gli organizzatori della serata: il Circolo dei Senza Testa Veloclub 5 Torri Osimo del presidente Roberto Saracini e la Fondazione Michele Scarponi, con a capo il fratello di capitan Astana, Marco, Segretario Generale della Fondazione, con il patrocinio del Comune di Osimo. Ci saranno personaggi importanti del mondo del ciclismo. E’ annunciata la presenza di Gianni Bugno, ma anche di vari ex prof marchigiani come Lasca, Stortoni, Stacchiotti. E non mancheranno ricordi e aneddoti di chi ha conosciuto Scarponi e condiviso momenti di vita, e non solo sportiva, del campione venuto a mancare nell’aprile del 2017 a seguito di un incidente stradale durante un allenamento.