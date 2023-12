Serie B femminile, altra vittoria contro il Levante. Chiaravalle scatenata cala il pokerissimo

Non si ferma l’Atletico Chiaravalle. Nell’8°giornata ecco calare un pokerissimo con la pugliese Levante Caprarica. Altro giro, altra vittoria, stesso primo posto solitario. Al 1’ è subito traversa di Nicoletti Pini la quale serve Donati per l’1-0. Il raddoppio arriva al 15’ a parti invertite: il gol è a firma Nicoletti Pini su assist di Donati. La ripresa è ancora a tinte rosanere, la capolista Chiaravalle non vuole fermarsi sul più bello. Ed ecco il 3-0 di Nicoletti Pini (ancora lei). Venturini segna il quarto. Il Caprarica tenta il tutto per tutto mettendo in campo il quinto di movimento, ma a pochi secondi dal suono della sirena arriva il quinto gol di nuovo di Venturini. "Sicuramente il miglior inizio di questi anni. – ci tiene a sottolineare il tecnico chiaravallese Nicolò Molinelli- Cosa è cambiato? Sono consapevole di cosa c’è in questa squadra: unità di intenti e voglia di ascoltare. Delle ragazze sono fiero e orgoglioso ogni giorno, sono loro le prime protagoniste e artefici di quello che stiamo facendo, ascoltano e danno tutto per questa maglia, con grande spirito e fame. Dico sempre loro che la strada è quella giusta, ma il viaggio è lungo e tortuoso, sta a noi restare concentrati e continuare a migliorare ogni settimana. Vogliamo rimanere dove siamo".

ATLETICO : Moczik, Magnanti, Donati, Pini, Loth. A disposizione Tavoletti, De Brito, Venturini, Taioli, Cea, Ferroni, Capradossi. All. Molinelli

LEVANTE CAPRARICA: Lazzari, Pampo, Campilungo, Vizcaino, Doria. A disposizione Da Villanova, Matriggiano, Primitivo, Margari, Cillo, De Carlo, Jornet. All. Campanile RETI: 4,42 Donati, 5,40 Pini, 22,13 Pini, 31,44 Venturini, 32" Venturini Classifica 8°g. Atletico Chiaravalle 19, Altamura 18, Molfetta 16, Prandone 12, Virtus San Michele 11, Città di Taranto 9, Pucetta, Levante, Chieti 7, Woman Futsal Taranto 6, Montesilvano 0.

a.m.