Serie B femminile. Atletico Chiaravalle, pari e patta in Puglia

Per l’Atletico Chiaravalle la prima trasferta segna 2-2. In Puglia, in casa del Soccer Altamura, la seconda giornata termina con un pari e patta. In campo due squadre ambiziose e con ormai tanta esperienza alle spalle: il Chiaravalle, domenica scorsa esordio con vittoria, e l’Altamura reduce da un pareggio con il Futsal Prandone, altra protagonista marchigiana del girone. L’incontro lo sbloccano le pugliesi con Pedroso. L’ Atletico accusa il colpo, ma non lo subisce, tanto che prima pareggia con Venturini per poi portarsi in vantaggio con il colpo di mercato dell’estate, l’olandese Nancy Loth, entrambe servite da un assist della brasiliana De Brito. Ma il primo tempo non finisce qui: un tiro della padrona di casa Castro (deviato) beffa Moczik. Si va a riposo sul 2-2. Al rientro le marchigiane vogliono chiuderla e ritornare a casa con tre punti, ma forse la troppa foga, la scarsa lucidità in certi frangenti e la poca precisione sotto porta non permettono all’Atletico di raggiungere l’obiettivo prefissatosi. E domenica a Chiaravalle alle ore 16:00 arriva il Futsal Prandone per il primo derby di stagione. Risultati 2° g.: Montesilvano-Chieti 1-4, Città di Taranto-Virtus San Michele 1-6, Molfetta- Futsal Club 5-1, Pucetta Calcio- Levante Caprarica 3-0.

Classifica: Virtus San Michele, Atletico Chiaravalle, Pucetta Calcio Avezzano 5, Woman Futsal, Chieti, Città di Taranto 4, Molfetta, Altamura 3, Futsal Prandone 2, Levante Caprarica, Montesilvano 1.

Soccer Altamura: Russo, Pedroso, Di Fonzo, Lorusso, De Castro, Ogara, Carone, Minafra, Piccoli, Plevano, Riboldi, Othmani. All. Tassielli

Atletico Chiaravalle: Moczik, Magnanti (C), De Brito, Loth, Pini, Tavoletti, Ferroni, Capradossi, Cea, Taioli, Venturini, Donati. All. Molinelli. Marcatori: pt Pedroso (A), Venturini (C), Loth (C), Castro (A)

Arbitri: De Gennaro e Musci di Molfetta.

Alice Mazzarini