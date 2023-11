Serie B femminile: le rosanero da sole in testa. Chiaravalle domina: domata anche Chieti

C’è solo l’Atletico Chiaravalle lassù in vetta. Con la vittoria (8-0) sul Chieti, le rosanero conquistano il loro quinto risultato positivo consecutivo, staccando la seconda in classifica il Soccer Altamura (con una partita in più). Una vittoria frutto di una convincente prestazione di squadra. Per il Chiaravalle tripletta di Loth, doppietta di De Brito e gol di Taioli, Nicoletti Pini e Cea. "Altra bella domenica per noi- ci racconta il tecnico chiaravallese, Nicolò Molinelli- Abbiamo affrontato un avversario in difficoltà in questo momento. Noi abbiamo fatto ciò che dovevamo, vinto senza rischi, questo conta. Hanno giocato tutte le ragazze convocate, in tre hanno addirittura debuttato in questo campionato, questo gruppo sta andando forte perché c’è un team che rema tutto dalla stessa parte e pensa prima al "noi" poi all’ "io", quindi ci tengo a ringraziare in primis chi sta giocando poco, è anche merito ciò che stiamo facendo. Ora c’è da preparare una durissima trasferta a Sammichele di Bari, noi lì siamo e lì vogliamo restare". Esordio stagionale con rete per Alessia Cea, una delle bandiere rosanero: "Abbiamo giocato in modo aggressivo, ma cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco e non adeguarci a quello avversario. Tutte le settimane lavoriamo duramente per fare punti, quindi quando arrivano siamo contente." Atletico Chiaravalle: Moczik, Magnanti, De Brito, Taioli, Loth. A disposizione Tavoletti, Venturini, Donati, Cea, Ferroni, Capradossi, Nicoletti Pini. All. Molinelli

Chieti: Esposito, Brisichella, Barbetta, Di Renzo, Febo. A disposizione Paoletti, Malatesta, Epifano, Silvestri. All. Maione. Reti: pt Loth, De Brito, Taioli; st Nicoletti Pini, De Brito, Loth, Cea, Loth.

Classifica 6°g. Atletico Chiaravalle 13, Altamura 12, Molfetta, San Michele 10, Città di Taranto 9, Pucetta, Levante 7, Prandone 6, Woman Taranto 5, Chieti 4, Montesilvano 0.

Alice Mazzarini