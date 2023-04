Serie B, la volata vale tanto

Campionato di serie B fermo per la Pasqua ma alla ripresa sarà volata per sognare la A2, assicurarsi la futura B Elite ed evitare l’immediata B Interregionale. Dal 2023-24 la serie B unica attuale si sdoppierà in due categorie, la B Elite e la B Interregionale: la stagione in corso entro qualche settimana deciderà il destino delle 15 squadre del girone C (dispari per il ritiro di Firenze) tra cui Ristopro Fabriano, General Contractor Jesi, Luciana Mosconi Ancona e Goldengas Senigallia. Le prime quattro del torneo disputeranno i play-off per la serie A2 e allo stesso tempo saranno sicure di partecipare l’anno prossimo almeno alla B Elite; le ultime tre invece saranno sicuramente in B Interregionale, mentre chi sta nel mezzo (dal quinto al dodicesimo posto) disputerà un play-off, in turno unico con sfida al meglio delle cinque partite, per decidere le altre ammesse alla B Elite (le vincenti del play-off) e alla B Interregionale (le perdenti). Chi sta meglio delle nostre è Fabriano, pur in sofferenza nelle ultime giornate senza l’infortunato Verri: terza con 34 punti, ne ha 6 di vantaggio sul quinto posto e vede i play-off per la A2 e il conseguente diritto alla B Elite (che è il vero obiettivo) ormai vicinissimi. Dopo i rinforzi sul mercato (Varaschin e Calabrese) la General Contractor Jesi prosegue l’ascesa ed ora è, per la prima volta dall’inizio del torneo, al quarto posto da sola con 30 punti.

Può sperare nel quarto posto anche la Luciana Mosconi Ancona, che a 28 punti segue Jesi a sole 2 lunghezze assieme a Ozzano e Piacenza, ma rispetto alle due emiliane sta peggio: i dorici infatti sono una delle sole quattro squadre (le altre sono la capolista Rieti, Matelica e San Miniato) a non aver ancora osservato il turno di riposo e dunque alla ripresa giocheranno tre partite, non quattro. Dopo il ko nel derby di Jesi, ancora meno speranze di quarto posto per la Goldengas Senigallia, che però, grazie alle cinque vittorie precedenti, era già risalita da una posizione complicata ed attualmente è ottava a 26, a -2 da Ancona. L’obiettivo della Goldengas più che guardare in alto, è respingere l’assalto di chi sta sotto, Fiorenzuola a -2, Virtus e Andrea Costa Imola a -4. L’ottava giocherebbe il play-off per la B Elite col vantaggio del fattore campo e dunque del PalaPanzini, dove nei suoi 21 anni di serie B Senigallia ha realizzato le sue imprese più grandi. Staccatissima a quota 14, ma dodicesima, al momento sarebbe dentro i play-off anche la neopromossa Matelica, mentre i Tigers Cervia, ultimi con due soli successi all’attivo, sanno già che nel 2023-24 saranno in B Interregionale. Quest’anno non ci sono, invece, retrocessioni alla C Gold.

Andrea Pongetti