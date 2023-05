Serie C Gold

La Virtus Civitanova è la prima promossa in B interregionale. La formazione di coach Schiavi si guadagna il pass, battendo nettamente a domicilio il Pisaurum, lo scorso 6 maggio, per 89 a 67. Eccellente la cavalcata della capolista della regular season, anche nelle prime tre sfide delle finali play off, nelle quali ha concesso poco e niente alla avversaria. Invece per le altre due finali il verdetto è rimandato almeno a gara 4, che, in entrambe i casi, si disputerà questa sera. Portorecanati, davanti al proprio pubblico, è riuscita nell’impresa di battere la temibile Bramante Pesaro per 73 a 64. Prestazione maiuscola per il play argentino Lautaro Fraga, trascinatore dei suoi con ben 24 personali a referto, che ne fanno l’mvp dello scorso week end. I ragazzi di Scalabroni avranno una nuova possibilità di allungare la serie, questa sera in casa alle 21,15. Valdiceppo ferma la striscia positiva della Robur Osimo, che durava da ben 18 gare ufficiali. I lupi di coach Fioravanti mettono in campo grinta e fisicità al limite del lecito e imbrigliano una squadra tecnica come quella osimana, priva di Ferraro per un leggero infortunio. Match ad alta intensità agonistica deciso nell’ultimo quarto dal break umbro, in un palas infuocato, quando gli osimani erano addirittura avanti di 7. Gara 4 in programma questa sera, ancora al Pala San Giovanni, alle 21.

Marcello Morichi