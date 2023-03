Serie C Gold girone Marche e Umbria

Tre giornate al termine della regular season e tanti verdetti da scoprire. La C Gold di basket, girone Marche-Umbria, è sempre più avvincente ora che entra nella fase calda. Le squadre devono accaparrarsi gli ultimi punti a disposizione per arricchire la propria posizione in classifica, in vista play off. Due i turni giocati negli ultimi 7 giorni.

Nello scorso week end le prime della classe hanno tutte vinto, ma l’impresa è stata della Robur Osimo, capace di violare la Bombonera di Montegranaro, per due punti, sul filo della sirena. Ai veregrensi non è bastata la coppia Falzon-Rupil, 49 punti in due, perché il team osimano di coach Sciutto è una cooperativa del canestro e ha vinto di squadra. Civitanova sbanca Foligno, non senza fatica, mentre Bramante Pesaro asfalta Montemarciano e Portorecanati vince di "corto muso" il derby di Porto Sant’Elpidio.

Lo scorso mercoledì, nel turno infrasettimanale, occhi puntati al big match di Civitanova, fra la Virtus e il Bramante Pesaro. I padroni di casa hanno passeggiato sugli avversari, infliggendo loro un maiuscolo 81 a 49, con i 23 personali di Landoni, top scorer della giornata, assieme a Mittica della Sanbenedettese. Il team di Schiavi è ad un passo dal primo posto matematico, mantenendo 4 lunghezze di vantaggio su Osimo.

La sconfitta del Bramante che ha consentito a Portorecanati di agganciarla al terzo posto, a quota 30. In classifica marcatori, Rupil, Gamazo e Falzon restano ai primi posti, mentre perdono terreno gli argentini di Osimo, Suppi e Dubois. Da domani si comincia a giocare l’undicesima di ritorno. Sabato pomeriggio in programma Sutor-Valdiceppo e Bramante-Porto S.Elpidio. Domenica Civitanova-Jesi, Foligno-Osimo, San Benedetto-Portorecanati e Todi-Pisaurum. Il match fra Assisi e Montemarciano sarà posticipato al 29 marzo, per dare modo a due atleti di Montemarciano di disputare la finale nazionale di Streetball 3x3, in programma domenica 19 a Camerano.

Marcello Morichi