Serve un esterno di centrocampo: in pole Valietti, Corsinelli e Albertini

Non s’è ancora sbloccata la questione del tesseramento di Antonio Cioffi, per cui la società attende ancora il nulla osta in arrivo dal Napoli con la firma di Aurelio De Laurentiis, ma il diesse Francesco Micciola appare fiducioso: questione di giorni. L’Ancona ha fretta, di risolvere la questione, per se stessa, per il giocatore e per tornare attiva sul mercato, dopo l’ingresso di Pellizzari, con lo scopo di completare la rosa a disposizione di Donadel.

Le situazioni in sospeso sono diverse e in questo mese andranno risolte nel modo migliore possibile: c’è un Pier Luigi Simonetti che sembra distratto dalle voci di mercato che riportano su di lui l’interesse di formazioni di serie B, come il Brescia e il Perugia, per esempio, anche se la società dorica finora non avrebbe avuto nessun riscontro concreto in fatto di offerte per il giovane centrocampista. Simonetti potrebbe essere schierato anche nel ruolo di esterno destro di centrocampo, quello in cui ieri allo Spivach s’è mosso non senza interessanti risultati Moretti, sempre disposto al sacrificio, ma se lo stesso Simonetti dovesse partire a maggior ragione quel ruolo si troverebbe scoperto.

Un esterno destro di centrocampo arriverà, tra l’altro presto saranno diffuse dalla Federcalcio le liste di svincolo delle squadre che non si sono iscritte alla serie C, come per esempio il Siena, tra le cui file ci sono diversi profili che interessano l’Ancona. Ma il tempo passa e le altre formazioni si attrezzano, il girone di ferro in cui è inserita l’Ancona appare estremamente competitivo, motivo per cui la società di Tiong e Canil dovrà operare sul mercato in entrata con grande attenzione, nelle prossime settimane, per puntellare la rosa di Donadel nei ruoli più scoperti.

I giocatori arriveranno: Federico Valietti, di proprietà del Genoa e in forza al Vicenza, Francesco Corsinelli in uscita dal Gubbio e accostato spesso all’Ancona nelle ultime settimane, e Alessandro Albertini del Cesena, sono i profili che interesserebbero maggiormente l’Ancona per il ruolo di esterno destro, mentre il nome di Marco Somma, classe 2002 di proprietà della Sampdoria e che ha giocato l’ultima stagione nel Pontedera, potrebbe considerarsi da escludere, proprio per il fatto che ormai l’Ancona ha diversi giocatori giovani, quelli chiamati anche under, il cui minutaggio permette alla società di accedere alla distribuzione di risorse economiche in base alla legge Melandri.

