Sfida al vertice, Chiaravalle in casa contro Foligno: la ragazze ci credono

E domenica arriva la capolista, l’Atletico Foligno. Con la vittoria della TB Marmi Chiaravalle sulla Virtus Romagna (0-1, Nicoletti Pini), le rosanero si portano a meno uno dalla vetta occupata dalle umbre. Domenica al Comunale di Chiaravalle (ore 16) una sfida crocevia di stagione. All’andata finì con una vittoria di misura delle marchigiane, ma questa volta, vista la posta in palio, si preannuncia una sfida imprevedibile. E imperdibile. Intanto, nella 21esima giornata, il Chiaravalle s’impone in casa della Virtus Romagna. Una gara tutt’altro che facile: campo e avversarie ostici, oltre i problemi fisici di alcune protagoniste rosanero. Nicoletti Pini sblocca il risultato e, insieme alla squadra, si compatta per non far rimontare le romagnole, soprattutto durante il secondo tempo. "È vero, potevamo soffrirla meno, dato che avevamo avuto l’occasione di chiuderla prima, a ogni modo non posso lamentarmi – le parole del tecnico della TB Marmi, Nicolò Molinelli –. Ci siamo battuti contro una formazione in salute e che proveniva da una striscia di risultati postivi". Tre punti d’oro che, visto il turno di riposo del Napoli, vale il secondo posto insieme proprio alle partenopee, a meno uno dalla capolista (con campane e umbre, però, con due gare in più da giocare).

Classifica 21esima giornata: Foligno 40, Napoli, Chiaravalle 39, Pucetta Calcio 36, Perugia 35, Virtus Romagna 31, Prandone 26, Santa Maria Apparente 21, Chieti 13, Salernitana 12, Sarno Futsal 7, Sidicina Cremisi 2.

a. m.