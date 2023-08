Sfide con Monterosi, Trento e Matelica: l'ultimo test dell'Ancona prima del campionato

Sono le ultime tre amichevoli ufficiali già in calendario, quelle cui andrà incontro la squadra di Donadel: l’Ancona scenderà in campo domani pomeriggio alle 17 a Teramo contro il Monterosi, poi mercoledì 23 agosto alle 17 a Corticella contro il Trento (test a porte chiuse), e quindi sabato 26 a Matelica sarà la volta dell’amichevole contro la formazione di Sabrina Orlandi, moglie di Mauro Canil. Dopo la ripresa degli allenamenti al Dorico dello scorso 16 agosto, la squadra, che nel frattempo sta ’digerendo’ gli ultimi innesti, da Cioffi a Pellizzari, fino a Peli, si prepara ora ad affrontare tre test, di cui i primi due contro altrettante formazioni di serie C, il Monterosi, che milita nel girone C, e il Trento, nel girone A. Tre settimane di lavoro intenso nel ritiro di Cingoli, quindi i tre giorni di sosta che sono coincisi con il ponte di Ferragosto, e adesso una nuova settimana corta di lavoro, che porterà i dorici a confrontarsi prima con il Monterosi e poi con il Trento.

E’ sempre calcio d’agosto, ma i giorni e le settimane scorrono veloci in direzione del 3 settembre, data di inizio del campionato. A Teramo come a Corticella si comincerà a vedere in campo la fisionomia della nuova Ancona, con gli ultimi innesti pronti a fornire il proprio contributo insieme a chi è arrivato prima di loro e ai giocatori che c’erano già lo scorso anno.

I punti fermi di questa squadra sono Perucchini, Barnabà, Basso, Paolucci e Spagnoli, considerati tali sin dall’apertura del calciomercato, ma questo senza nulla togliere a Martina e Simonetti, che hanno destato l’attenzione di società di categoria superiore ma che sembrano destinati a restare ad Ancona.

Confermato pure Gatto, che dovrebbe giovarsi del modulo e del gioco di Donadel, meccanismi che potrebbero esaltare le caratteristiche dell’ex Sudtirol.

Intorno a questi otto ne sono arrivati altri nove – nell’ordine Agyemang, Marenco, Cella, Dutu, Energe, Nador, Pellizzari, Cioffi e Peli – che sembrano destinati a rivestire ruoli importanti in una squadra dai numerosi volti e dalle molteplici attitudini.

Restano poi gli attaccanti Moretti, Lombardi e Mattioli, D’Eramo - che però dovrà proseguire sulla strada del lungo recupero - Camigliano e Vitali, a completare un organico che in questi test dovrà cominciare a mostrare le sue due carte, anche perché i pareggi di Cingoli con il Ravenna e con il Corticella, ma anche la vittoria di misura sui Portuali, non sono apparsi match in grado di identificare il potenziale a disposizione di Donadel.

Il campionato si avvicina, l’amichevole del 26 agosto a Matelica si giocherà a una settimana dall’inizio del torneo, quel campionato che per i dorici comincerà con la trasferta in programma a Chiavari.

Si farà subito terribilmente sul serio e per l’Ancona sarà fondamentale presentarsi nel modo migliore all’esordio con una delle attese big della prossima stagione.

g.p.